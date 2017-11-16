СБУ: ложные сообщения о минировании поступают из России, оккупированных территорий Донбасса и Крыма

Служба безопасности Украины сообщает, что ложные телефонные сообщения о минировании поступают из России, оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.

«Злоумышленники, используя специализированное телекоммуникационное оборудование, организовали маршрутизацию международного трафика вне центров коммутации. С помощью IP-телефонии они маскировали вызовы в обычные местные телефонные разговоры с заменой оригинального номера абонента. Именно таким образом с территории страны-агрессора, временно оккупированных и аннексированных территорий Украины поступали ложные телефонные сообщения о минировании объектов критической инфраструктуры», – говорится в заявлении ведомства.

В СБУ отмечают, что за последнюю неделю силовики зафиксировали 28 ложных телефонных сообщений о минировании.

Украинская спецслужба считает, что это «свидетельствует о продолжении российскими спецслужбами тактики запугивания населения Украины в рамках гибридной войны, направленной, в частности, на искусственное обострение социально-политической ситуации».

Российская сторона пока этих заявлений не комментировала.

На прошлой неделе правоохранители проверяли сообщение о якобы минировании аэропортов в десяти городах Украины, опасных предметов не обнаружили. Впоследствии полиция заявила, что звонки о минировании аэропортов поступили из «соседнего государства», но не уточнила, о каком именно государстве идет речь.

В Украине случаи анонимных сообщений с информацией о заминировании участились в последние годы. В Киеве часто сообщают о минировании станций метро, торговых центров.