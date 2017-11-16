Художник Павленский объявил во французской тюрьме сухую голодовку

Российский художник-акционист Петр Павленский, находящийся под стражей после поджога двери Банка Франции в Париже, заявил, что считает неприемлемыми «закрытые кабинетные суды» и объявил в знак протеста сухую голодовку. Об этом художник сообщил в письме, опубликованном в Фейсбуке его соратницы Оксаны Шалыгиной.

Павленский пишет, что считает недопустимым проведение закрытых судов, так как они принимают решения о лишении человека свободы, которое для многих «оказывается судьбоносным».

«В моей жизни было порядка полусотни заседаний. Но все они были открытыми», – сказано в тексте письма.

Во Франции же, по мнению Павленского, ситуация с судами «оказалась чудовищно дикая» и он намерен с ней бороться.

В знак протеста Павленский объявил сухую голодовку, которую держит на момент написания письма десятый день. Когда именно он написал письмо и кому адресовал, не уточняется.

Весной этого года Павленский и Шалыгина получили политическое убежище во Франции. Полиция задержала их 16 октября после того, как художник поджег здание Банка Франции.

В ноябре 2015 года Павленский поджег двери здания ФСБ на Лубянке. Он назвал эту акцию "перчаткой, которую бросает общество в лицо террористической угрозе", которая, по его мнению, исходит от ФСБ. Суд оштрафовал Павленского на полмиллиона рублей, признав его виновным в повреждении "объекта культурного наследия".