МИД осуждает решение властей Крыма оставить Владимира Балуха под арестом

Министерство иностранных дел Украины осуждает решение российских властей Крыма оставить под арестом украинского активиста Владимира Балуха. Об этом сообщила в Твиттере спикер МИД Украины Марьяна Беца.

«Осуждаем незаконное решение оккупационных властей Крыма оставить под арестом Балуха. Требуем прекратить политические репрессии», – сообщила Беца.

В четверг, 16 ноября, подконтрольный России Раздольненский суд Крыма отклонил ходатайство защиты украинского активиста Владимира Балуха и оставил его под арестом «из-за отсутствия изменений в обосновании нахождения под стражей».

Накануне Балуху продлили срок ареста, таким образом, он останется под стражей до 16 января 2018 года.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.