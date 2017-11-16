Судья отклонила ходатайство адвоката Владимира Балуха по прекращению судебного следствия

Судья Раздольненского районного суда Крыма Елена Тедеева 16 ноября отклонила ходатайство адвоката Ольги Динзе о возврате дела украинского активиста Владимира Балуха в прокуратуру и прекращении судебного разбирательства. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Адвокат во время судебного заседания назвала нарушения, допущенные сотрудниками полиции и ФСБ при проведении обыска у Владимира Балуха.

Динзе отметила, что уголовное дело основано на незаконно полученных доказательствах. Она потребовала привлечь следователей и сотрудников ФСБ к ответственности за незаконное задержание, содержание под стражей и фальсификацию результатов следственных действий.

Государственный обвинитель Дмитрий Королев выступил против ходатайства адвоката.

Владимир Балух утверждает, что за ним и его супругой периодически вели наблюдение. Активист считает подозрения полиции абсурдными.

«В домовладении матери, которое принадлежит мне, четыре чердака. Ни один не был обследован. А тут под украинским флагом, который они как собаки срывали и при первом обыске и при последующих, я что прятал взрывчатку? Я себя что ли хотел взорвать?», – сказал Балух

По словам активиста, в этом деле пострадавшими являются он сам и его гражданская супруга.

«Информация о взрывчатке поступила за месяц до обыска. Мы целый месяц подвергались опасности. Кто-то разместил на чердаке взрывчатые вещества. Если включить мозги и трех секунд размышлять не нужно, чтобы понять, что мы не могли сами себе навредить», – поддержал ходатайство адвоката украинский активист.

В четверг, 16 ноября, подконтрольный России Раздольненский суд Крыма отклонил ходатайство защиты украинского активиста Владимира Балуха и оставил его под арестом «из-за отсутствия изменений в обосновании нахождения под стражей».

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.