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Судья отклонила ходатайство адвоката Владимира Балуха по прекращению судебного следствия

Владимир Балух на заседании суда, 16 ноября 2017 года

Судья Раздольненского районного суда Крыма Елена Тедеева 16 ноября отклонила ходатайство адвоката Ольги Динзе о возврате дела украинского активиста Владимира Балуха в прокуратуру и прекращении судебного разбирательства. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Адвокат во время судебного заседания назвала нарушения, допущенные сотрудниками полиции и ФСБ при проведении обыска у Владимира Балуха.

Динзе отметила, что уголовное дело основано на незаконно полученных доказательствах. Она потребовала привлечь следователей и сотрудников ФСБ к ответственности за незаконное задержание, содержание под стражей и фальсификацию результатов следственных действий.

Государственный обвинитель Дмитрий Королев выступил против ходатайства адвоката.

Владимир Балух утверждает, что за ним и его супругой периодически вели наблюдение. Активист считает подозрения полиции абсурдными.

«В домовладении матери, которое принадлежит мне, четыре чердака. Ни один не был обследован. А тут под украинским флагом, который они как собаки срывали и при первом обыске и при последующих, я что прятал взрывчатку? Я себя что ли хотел взорвать?», – сказал Балух

По словам активиста, в этом деле пострадавшими являются он сам и его гражданская супруга.

«Информация о взрывчатке поступила за месяц до обыска. Мы целый месяц подвергались опасности. Кто-то разместил на чердаке взрывчатые вещества. Если включить мозги и трех секунд размышлять не нужно, чтобы понять, что мы не могли сами себе навредить», – поддержал ходатайство адвоката украинский активист.

В четверг, 16 ноября, подконтрольный России Раздольненский суд Крыма отклонил ходатайство защиты украинского активиста Владимира Балуха и оставил его под арестом «из-за отсутствия изменений в обосновании нахождения под стражей».

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

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