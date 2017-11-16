Крымскотатарский активист Смедляев рассказал об интернет-угрозах в свой адрес

Крымскотатарский активист Заир Смедляев рассказал об угрозе, которую получил в социальной сети 16 ноября после освещения факта обстрела дома крымского татарина в селе Курское.

«Это уже очередное сообщение «валите отсюда, а то мы вам… Первое, пятое, десятое» и мат. Я так понимаю, что они хотят добиться, чтобы из Крыма не было никакой информации, правдивых данных о той ситуации в которой мы находимся. Обвиняют, что я проплаченный человек. От пользователя с недавно созданной страницей, фотографией какого-то казака, два-три пророссийских поста там», – рассказал Крым.Реалии Смедляев.

Он также отметил, что такие сообщения получает «достаточно часто».

Днем 16 ноября Смедляев активно освещал в Facebook и предоставлял комментарии для СМИ о факте обстрела дома Джафера Аметова в селе Курское Белогорского района Крыма.

После аннексии Россией Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные задержания, обыски и допросы независимых журналистов, крымскотатарских активистов, оппозиционных и проукраинских общественных деятелей и представителей религиозных меньшинств. Правозащитники называют эти действия российских силовиков политически мотивированными.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».