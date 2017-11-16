Аксенов требует ввести дополнительные меры безопасности на крымских энергообъектах

Российский глава Крыма Сергей Аксенов поручил разработать систему дополнительных мер безопасности на объектах энергетики аннексированного Крыма в связи с повреждением газопровода и опоры линии электропередач под Алуштой. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

«Необходимо выработать дополнительные меры по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК в соответствии с положениями федерального (российского – КР) закона «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», – сказано в сообщении.

«Крымэнерго» сообщало, что 31 октября произошло технологическое нарушение на двух высоковольтных линиях: «Перевальное – Алушта» и «Алушта – Лучистое», осуществляющих частичное электроснабжение Южного берега Крыма.

Национальный антитеррористический комитет соседней России 1 ноября сообщил о повреждении линии газопровода в Алуште, в результате чего более тысячи жителей на Южном берегу Крыма остались без газа.

Аксенов ранее сообщал, что ущерб топливно-энергетическому комплексу аннексированного Крыма от повреждения газопровода и ЛЭП на Южном берегу составил 7,54 миллиона рублей (около 3,36 миллиона гривен –​ КР).

Следственный отдел управления ФСБ России по аннексированному Крыму расследует как «диверсию» повреждения газопроводов и ЛЭП на полуострове.