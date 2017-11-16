МВД Крыма: стрелявший по дому в Белогорском районе не умеет обращаться с оружием

Подконтрольное России крымское управление МВД сообщает, что мужчина, стрелявший по дому крымского татарина Джафера Аметова в Белогорском районе, объяснил свои действия тем, что он якобы не умеет обращаться с оружием. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Крымское МВД подтвердило ранее поступившую от активистов информацию, что к инциденту в Белогорском районе может быть причастен местный житель.

«В настоящее время сотрудники полиции изъяли у гражданина ружье, из которого, предположительно, были повреждены ворота заявителя», – говорится в сообщении.

В МВД отметили, что по факту стрельбы проводится проверка. На момент публикации новости уголовное дело сотрудники МВД не возбудили.

Крымскотатарский активист Заир Смедляев сообщил 16 ноября, что в селе Курское Белогорского района Крыма неизвестные обстреляли дом активиста Джафера Аметова. В результате обстрела были пробиты ворота, входная дверь, повреждены стены дома, автомобиль, но никто не пострадал.

До российской аннексии Крыма Аметов трижды был депутатом местного совета, членом местного меджлиса. Активисты крымскотатарского народа называют обстрел дома Аметова «акцией устрашения».