Скрипник: Штыбликов остается жертвой российских властей

Осужденный по «делу украинских диверсантов» Дмитрий Штыбликов, которого подконтрольный России Севастопольский суд приговорил к 5 годам колонии строгого режима, несмотря на сделку со следствием, является жертвой, как и другие политические заключенные. Об этом сообщила Крым.Реалии руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

«Думаю, что сделка со следствием была вынужденной. Независимые адвокаты, так и не смогли войти в дело. Как мы знаем, Дмитрия принуждали к отказу, следовательно, остался государственный защитник. Такой защитник часто приглашается ФСБ, его задача – принудить человека пойти на сделку со следствием. Мы не знаем всех обстоятельств, но известен момент фальсификации доказательств, а также физическое и психологическое давление, которое использовало следствие», – указала правозащитник.

Скрипник добавила, что сделка со следствием означает полное признание вины и отсутствие дальнейшего обжалования судебного решения.

«Элементом такой сделки часто является обещание снизить меру наказания. Но, учитывая фальсификацию дела, этого приговора вообще не должно было быть. Человек осужден незаконно» – подчеркнула Скрипник.

Руководитель Крымской правозащитной группы не исключает, что другие фигуранты дела, которые не идут на сговор со следствием, могут получить больший срок заключения – до 15 лет.

Севастопольский городской суд 16 ноября приговорил фигуранта «дела украинских диверсантов» Дмитрия Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 тысяч рублей.

18 мая этого года фигурант «дела украинских диверсантов» Дмитрий Штыбликов заключил досудебное соглашение со следствием, то есть признал свою вину. Ни одного из независимых адвокатов к нему не допустили.

9 ноября 2016 года в Севастополе задержали «членов диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины» – Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку.

Подконтрольный Кремлю Ленинский районный суд Севастополя 10 ноября арестовал троих задержанных в Севастополе «диверсантов» на два месяца.

Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов до 2014 года работали военными экспертами в центре «Номос». Владимир Дудка – капитан 2-го ранга запаса, в прошлом – капитан корабля радиоэлектронной разведки.

В Службе безопасности Украины заявили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ.