Аксенов потребовал повысить контроль над мигрантами в Крыму

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов 16 ноября потребовал от членов российской антитеррористической комиссии повысить контроль миграционных потоков в аннексированный Крым. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства Крыма.

«По данному вопросу, полагаю, необходимо более плотно взаимодействовать правоохранителям и органам исполнительной власти Крыма», – цитирует пресс-служба выступление Аксенова.

Российский глава Крыма также сообщил о необходимости проведения профилактической работы среди мигрантов.

В сообщении сказано, что Аксенов подписал распоряжение об утверждении перечня мест массового пребывания людей. Кроме этого, он указал на необходимость завершения паспортизации этих территорий и объектов.

За 2014-2016 годы, по результатам исследований, на территорию Крыма прибыли 109 тысяч человек. При этом абсолютное большинство прибыло в Крым из соседней России – 70,2 тыс. или 64% мигрантов. За этот же период, согласно официальной статистике, Крым покинули 65,3 тыс. человек.

В Севастополь за три года прибыло 61,9 тыс. человек, что увеличило коэффициент миграционного прироста в 2015 году до 438,7. Абсолютное большинство мигрантов (74%) также из России. В то же время на протяжении 2014-16 годы город покинули 17432 местных жителей.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».