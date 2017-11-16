Парламент Литвы принял собственную версию «акта Магнитского»

Парламент Литвы принял закон о санкциях против иностранцев-нарушителей прав человека или коррупционеров, который неофициально назвали литовской версией «акта Магнитского». Об этом сообщает Радіо Свобода.

Как ожидается, документ в ближайшее время подпишет президент Литвы Даля Грибаускайте. В силу он вступит с января следующего года.

Закон запрещает въезд в Литву иностранным гражданам, которых подозревают в совершении преступлений против прав человека или в коррупционных преступлениях.

Закон содержит список из 44 граждан России, которых он коснется. Среди них – глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В тексте документа указано, что список может измениться.

Россия еще во время рассмотрения этого документа называла его «еще одним недружественным шагом Литвы» и предупреждала, что ответит на него, в частности, запретом на въезд «нежелательным» литовским гражданам.

Литва стала пятой страной, которая приняла собственный вариант «закона Магнитского».

В 2012 году Конгресс США принял так называемый «акт Магнитского» – закон о санкциях против российских чиновников, которые подозреваются в нарушении прав человека.

Действие закона в 2016 году распространили на должностных лиц других стран за подобные нарушения. Законы о санкциях против нарушителей прав человека в России ранее приняли Великобритания, Эстония и Канада.

Закон получил название в честь Сергея Магнитского, российского юриста, который работал для инвестиционного фонда британско-американского инвестора Уильяма Браудера в России и умер в московской тюрьме.

Нынешний закон Литва приняла 16 ноября – в день восьмой годовщины со дня смерти Сергея Магнитского.