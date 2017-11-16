В Азербайджане пояснили, почему не проголосовали за проект резолюции о нарушениях прав человека в Крыму

Азербайджан не проголосовал за проект резолюции о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму, принятый на Третьем комитете Генассамблеи ООН, из-за «ряда концептуальных и методологических пунктов документа». Об этом сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев изданию Haqqin.az.

«В качестве особого случая, из-за наличия некоторых общих концептуальных и методологических пунктов данной резолюции, азербайджанская сторона не приняла участия в голосовании» – сказал он.

Гаджиев отметил, что Азербайджан и Украина всегда поддерживали территориальную целостность и суверенитет друг друга.

«Эта однозначная позиция Азербайджана была вновь продемонстрирована во время принятия резолюции 68/262 «Территориальная целостность Украины» Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года», – сообщил Гаджиев .

Дипломат отметил, что в ходе обсуждения проекта резолюции сотрудник постоянного представительства Азербайджанской Республики при ООН заявлял, что Азербайджан полностью поддерживает суверенитет, политическую независимость и территориальную целостность Украины в международно признанных границах.

Третий комитет Генассамблеи ООН 14 ноября проголосовал за проект обновленной резолюции о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму. Соавторами документа выступили 40 стран.

Резолюция подтверждает факт международного вооруженного конфликта между Украиной и Россией и призывает Москву выполнить решения Международного суда ООН. Они касаются отмены запрета на работу Меджлиса крымскотатарского народа, а также обучения на украинском и крымскотатарском языках.

Представитель России раскритиковал документ, назвав его провокацией и антироссийской пропагандой.