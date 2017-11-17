В ООН провалилась резолюция России о расследовании по химическому оружию в Сирии

В Совете безопасности ООН не прошел проект резолюции, касающийся продления мандата расследования об использовании химического оружия в Сирии, который подала Россия.

За этот проект проголосовали лишь четыре из 15 членов Совета безопасности, включая саму Россию, семь было против и еще четыре воздержались.

Раньше 16 ноября Россия сняла свой проект с голосования, но после того, как она прибегла к праву вето и заблокировала американский проект на ту же тему, он вновь был вынесен на рассмотрение.

Таким образом, мандат расследования прекращает действие уже в полночь на 17 ноября по времени Нью-Йорка, и этот орган, так называемый Общий механизм расследования ООН и Организации за запрещение химического оружия в отношении химических атак в Сирии, не сможет продолжить расследование зачинщиков химических атак в Сирии.

Российский проект, конкурентный к американскому, предлагал продлить этот мандат только на шесть месяцев. К тому же он содержал критику работы миссии и сомнения в ее выводах и предлагал требовать изменений в этой работе, в частности, обязательное внесение в отчеты утверждений правительства Сирии.

Американский проект, который ветировала Россия, наоборот, содержал положительную оценку работы расследования и предлагал продлить его мандат еще на два года.

Таким образом, Россия ветировала уже 10 проектов резолюций, касающихся Сирии, с начала войны в этой стране в 2011 году.

Накануне Россия отвергла призывы США и других стран не блокировать в ООН международное расследование по применению химического оружия в Сирии.

24 октября Россия уже блокировала в Совете безопасности ООН предыдущий проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и Организации за запрещение химического оружия. США тогда в ответ обвинили Москву в подрыве работы миссии и неуважении к гибели людей.

А 26 октября Общий механизм обнародовал свой очередной отчет, который, в частности, составил вину на власти Сирии за газовую атаку в апреле этого года в удерживаемом тогда повстанцами городе Хан-Шейхуне, в результате которой погибли не менее 87 мирных жителей, среди них не менее 30 детей и многие женщины, и еще сотни пострадали. В отчете приведены многочисленные доказательства того, что ядовитый газ зарин, использованный для нападения, происходил из высококачественных сирийских правительственных запасов, а не был самодельным продуктом повстанцев, или что кратер от взрыва боеприпаса могла вызвать только авиабомба, а не подрыв какого-то устройства на земле. Расследование также исключило версию о попадании правительственной авиации Сирии в химическое оружие самих повстанцев: здание, которое Москва и Дамаск называли «составом» или «заводом» такого оружия, было на самом деле медпунктом.

Ранее Организация за запрет химического оружия провела и свое отдельное расследование, которое выявило свидетельства, что нападение в Хан-Шейхуне совершили с применением зарина сирийские правительственные силы.

И власти Сирии, и ее союзник Россия, несмотря на все доказательства, продолжают отрицать эти выводы, как и предыдущие обвинения режима в Дамаске в применении химического оружия.

В предыдущих расследованиях Общего механизма уже было доказано по крайней мере три случая применения зарина сирийскими правительственными войсками в 2014-2015 годах, а также применение горчичного газа (иприта) экстремистским группировкам «Исламское государство».

Общий механизм расследования был создан Советом безопасности ООН в 2015 году, в 2016-ом его деятельность продлили еще на год.