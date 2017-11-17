В крымском парке львов «Тайган», владельцем которого является бизнесмен Олег Зубков, родились шесть амурских тигров от двух тигриц. Об этом 16 ноября сообщают «Новости Крыма».

По информации, одна тигрица родила двоих, вторая – четверых тигрят. Все они здоровы и активны.

Ранее сообщалось, что в крымском сафари-парке «Тайган» побывал с рабочим визитом директор сафари-парка Приморского края соседней России Дмитрий Мезенцев. После этой встречи в Приморском сафари-парке намерены приобрести несколько львов из сафари-парка «Тайган» и наладить с ним сотрудничество.

Сафари-парк «Тайган» находится в крымском городе Белогорске. Это крупнейший в Европе питомник различных пород львов и многих других видов животных, расположенный на территории 32 гектаров из которых 20 гектаров занимает львиное сафари. На просторах парка проживают около 100 львов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».