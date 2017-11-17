МИД Беларуси называет реакцию Геращенко на голосование по Крыму в ООН «попыткой привлечь внимание»

Беларусь считает «не совсем адекватными заявлениями» в свой адрес реакцию украинских политиков на голосование Минска в ООН против проекта резолюции по правам человека в аннексированном Россией Крыму.

«Хорошо, что их (этих заявлений – КР) авторы – преимущественно политические маргиналы или лица, не наделенные реальной властью. Их «разоблачительные» откровения и подсчет «ножей в спину» адресованы украинской аудитории и являются очередной попыткой привлечь к себе внимание», – заявил 16 ноября представитель МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко 15 ноября назвала голосование делегации Беларуси в ООН против резолюции по Крыму противоречащим заявлениям о нейтральности Минска. «Мы бы хотели видеть нейтральность от тех стран, которые громко заявляют о своей нейтральности, граждане которых представлены в миссии СММ ОБСЕ и которые хотят присоединиться к миротворческой деятельности на Донбассе», – отметила она.

Геращенко также назвала голосование Беларуси против резолюции по Крыму «вторым ножом в спину Украине после подобного голосования в прошлом году».

В Нью-Йорке 14 ноября, на заседании Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН, приняли обновленный проект резолюции по правам человека в аннексированном Крыму.

В результате голосования 71 страна выступила за принятие документа, 25 – против и 77 воздержались. Против выступили Беларусь, Венесуэла, Северная Корея и другие страны.

Обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму Украина внесла в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН в октябре 2017 года. В документе содержится требование к России выполнить временные меры рекомендаций Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму и обеспечить обучение на украинском и крымскотатарском языках на полуострове.