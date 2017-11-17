Прокуратура в Крыму привлекла к ответственности сотрудников Севастопольского морского порта

Сотрудников Севастопольского морского порта привлекли к дисциплинарной и административной ответственности после прокурорской проверки по соблюдению законодательства при перевозке пассажиров. Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры России.

«На причалах отсутствовали отбойные устройства, схемы эксплуатационных нагрузок, лестницы с морской стороны причальных сооружений. Не оборудованы посты со средствами спасения утопающих, а швартовые кнехты частично разрушены из-за коррозии металла», – говорится в сообщении.

Кроме этого, предприниматели, предоставляющие услуги перевозки пассажиров в Севастопольской бухте, не предоставляли обязательную информацию о страховщике.

«Руководителю Севастопольского морского порта внесено представление с требованием об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которого 6 должностных лиц порта привлечены к дисциплинарной ответственности», – отметили в прокуратуре.

В прокуратуре уточнили, что в Балаклавской бухте предприниматели перевозили пассажиров без лицензии и без права на управление маломерным судном.

«По материалам проверки шесть судоводителей привлечены к административной ответственности. По результатам проверки руководством морского порта был разработан план устранения нарушений», – сказано в сообщении.

Подконтрольная Кремлю прокуратура Севастополя 14 октября привлекла к ответственности 10 должностных лиц автотранспортных предприятий по результатам прокурорской проверки исполнения законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».