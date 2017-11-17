В Беларуси задержали корреспондента «Украинского радио» Шаройко – Аласания

В Беларуси правоохранители задержали журналиста «Украинского радио», гражданина Украины Павла Шаройко, сообщает председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания в Facebook.

По его словам, Шаройко работает собственным корреспондентом «Украинского радио» в Беларуси.

«От официальных ответов на наш запрос посольство Беларуси пока уклоняется. По нашей собственной неофициальной информации в Беларуси, ему предъявлено стандартное для иностранных корреспондентов обвинение в «шпионаже», – написал Аласания.

Генеральный продюсер «Украинского радио» Дмитрий Хоркин также заявил о задержании журналиста. Он отметил, что Шаройко около двух недель не выходил на связь. Хоркин добавил, что все попытки редакции дозвониться до журналиста и его родственников не давали результата, без ответа оставались сообщения редакции, присланные по электронной почте и через другие интернет-средства коммуникации.

На «Украинском радио» заявили, что выясняют все обстоятельства вероятного задержания.