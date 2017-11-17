Крым включили в законопроект о реинтеграции Донбасса не в ущерб Минским соглашениям – Залищук

Крымский аспект был включен в новую редакцию законопроекта о реинтеграции Донбасса не как замена Минских соглашений, считает народный депутат Украины Светлана Залищук. Такое мнение она высказала в эфире Радио Крым.Реалии.

«Сказать, что Минские соглашения убрали из законопроекта, для того чтобы заменить их Крымом, нельзя. И Крым, и Донбасс в равной мере считаются оккупированными в результате вооруженной агрессии. Не внося в будущий закон Минские соглашения, мы сохраняем для себя пространство для маневра. Сегодня эти соглашения фактически заблокированы и три года не выполняются противной стороной. Украина должна быть свободна в разрешении этого конфликта и сохраняла собственное видение событий в Крыму и на Донбассе», – отметила парламентарий.

15 ноября на заседании комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны в законопроект о реинтеграции Донбасса внесли поправки об аннексии Крыма Россией. Об этом рассказал народный депутат от Блока Петра Порошенко Иван Винник. По его словам, датой начала аннексии полуострова определили 20 февраля 2014 года – так же, как в постановлении Верховной Рады и в исках Украины в международные суды.