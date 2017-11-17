Джамала станет тренером восьмого сезона музыкального шоу «Голос країни»

Победительница «Евровидения-2016», украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала станет тренером восьмого сезона украинского талант-шоу «Голос країни». Об этом сказано в пресс-релизе организаторов конкурса.

«Телеканал «1+1» начал съемки этапа «слепые прослушивания» нового восьмого сезона главного вокального проекта Украины «Голос країни». Джамала во второй раз станет звездным тренером шоу», – сказано в сообщении.

В релизе уточняется, что новый сезон «Голос країни» выйдет в эфир в начале следующего года.

Джамала победила на конкурсе «Евровидение» в Швеции в 2016 году, исполнив песню «1944» о депортации крымскотатарского народа. После победы украинской исполнительницы, в 2017 году конкурс прошел в Киеве.

Джамала также стала послом доброй воли Международной организации по миграции, которая входит в структуру Организации Объединенных Наций.

Президент Украины Петр Порошенко присвоил певице звание «народной артистки», а мэр Киева Виталий Кличко – звание «почетной киевлянки».