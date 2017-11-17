Посол США в России Джон Гантсман посетил в пятницу московское бюро медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода, выразив поддержку журналистам в связи с возможным распространением на СМИ российского законодательства об «иностранных агентов».

«Принципы свободных СМИ в любом свободном обществе и демократии совершенно необходимы для укрепления и благосостояния... Свобода слова – это часть этого, поэтому мы в посольстве беспокоимся об этом, и мы будем очень-очень тщательно следить за работой, которая продолжается в Госдуме, и по законопроекту, который разрабатывается. Потому что это нас беспокоит», – сказал Гантсман.

Он охарактеризовал требование Вашингтона, чтобы американский подрядчик российской телекомпании RT зарегистрировал и раскрывал финансовую информацию, такой, которая направлена на обеспечение «прозрачности».

«Это очень отличается от определения кого-то иностранным агентом и того, что фактически делает невозможной дальнейшую работу», – сказал посол.

Госдепартамент США ранее предостерег Москву от применения законодательства как средства ограничения свободы СМИ.

Российские законодатели называют свой законопроект, который должен ввести для иностранных средств информации в России специальный статус «иностранного агента», ответом на недавнее требование Вашингтона, чтобы американский подрядчик российской телекомпании RT раскрывал фининформацию в соответствии с законом США о регистрации иностранных агентов (FARA).

Министерство юстиции России опубликовало на своем сайте список медиаорганизаций, которых может касаться новый закон. Среди его первых целей могут оказаться девять средств информации, связанных с Радио Свобода и «Голосом Америки».

Министерство юстиции России направило проекту Радіо Свобода Крым.Реалии предупреждение о возможных ограничениях в работе.

Корпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода в заявлении в связи с принятием Государственной думой этого законопроекта отметила, что воздерживается от предположений – какие именно конкретные меры теперь могут принять в отношении иностранных СМИ власти России, и как эти меры затронут медиаорганизацию.

Условия, в которых работают российские журналисты в США и американские – в России, существенно различаются, указывается в заявлении. RT и «Спутник» распространяют свою информацию в США свободно, в то время как корпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода в России не имеет доступа к кабельным сетям, а с 2012 года вследствие изменения российского законодательства вынуждена была прекратить радиовещание в Москве. Из-за административного давления властей на партнеров в российских регионах свернута ретрансляция программ Радио Свобода. Журналисты Радио Свободная Европа/Радио Свобода в России подвергаются оскорблениям и даже становятся жертвами нападений.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода отмечает, что задачей корпорации является предоставление честной и объективной информации для аудитории в разных странах мира, в том числе и в России. «Мы будем продолжать нашу журналистскую работу», – говорится в заявлении.​