В Ираке освободили последний захваченный исламистами город

Военные Ирака совместно с международной антитеррористической коалицией во главе с США освободили последний в стране город, захваченный боевиками группировки «Исламское государство». Об этом сообщает Радіо Свобода со ссылкой на иракских военных.

Утром 17 ноября Министерство обороны Ирака заявило, что иракские военные вошли в западные районы города Рава, который расположен на берегу реки Евфрат в западной провинции Енбар. Позже военные объявили, что взяли город под свой контроль.

Специальный представитель президента Соединенных Штатов в антитеррористической коалиции Бретт Макгарк 16 ноября заявил, что с момента создания коалиции в 2014 году боевики группировки «Исламское государство» потеряли 95% территории, которую они контролировали в Ираке и Сирии.

В последние месяцы «Исламское государство» потеряло контроль над рядом опорных пунктов в Сирии и Ираке.