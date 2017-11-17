Сообщения о минировании 12 объектов в Киеве не подтвердились – полиция

Национальная полиция Киева не обнаружила опасных предметов в ходе проверки 12 объектов, о минировании которых сообщалось ранее. По информации пресс-службы полиции Киева, сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства, продолжается поиск лиц, сообщивших о минировании.

По данным полиции, аноним сообщил о заложенной взрывчатке на центральном автовокзале, телеканале, автостанции «Дарница», 6-ти развлекательных центрах, станции метро «Лыбидская» и «Святошин», а также в отеле.

В «Киевском метрополитене» сообщили, что станция метро «Лыбидская» уже работает.

На прошлой неделе правоохранители проверяли сообщение о якобы минировании аэропортов в десяти городах Украины, опасных предметов не обнаружили. Впоследствии полиция заявила, что звонки о минировании из «соседнего государства», но не уточнила, о каком именно государстве идет речь.

В Украине случаи анонимных сообщений с информацией о минировании участились в последние годы. В Киеве часто сообщают о минировании станций метро, торговых центров и других объектов.