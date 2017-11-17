Крымского адвоката обвинили в передаче миллионной взятки

Крымского адвоката Ольгу Помозову обвиняют в посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере ч. 4 ст. 291.1 УК России. Об этом сообщает пресс-служба российского управления Следкома по Крыму.

«По данным следствия, 1 июня 2017 года обвиняемая, выступая в качестве посредника во взяточничестве, получила часть ранее оговоренных денежных средств в сумме 1 млн рублей (441 тысяча гривен – КР) для последующей передачи в качестве взятки сотрудникам правоохранительных органов за совершение действий в пользу своих подзащитных», – говорится в сообщении.

В июле в Севастополе за покушение в получении взятки осудили бывшую начальницу одного из отделов управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя.

В прошлом году, по данным крымского главка Следкома России, на полуострове были возбуждены 250 уголовных дел в отношении чиновников по коррупционным преступлениям.