В Одессе сорвали выступление российского артиста Райкина, который поддержал аннексию Крыма

В Одессе активисты 17 ноября сорвали выступление российского артиста Константина Райкина, припомнив ему выступления в поддержку захвата Крыма Россией.

Организатор протеста против российского артиста активист Сергей Стерненко, бывший деятель «Правого сектора», сообщил об этой акции в Фейсбуке.

«Здесь будут выступать те, кто поддерживает убийц», – написал он.

Накануне Константин Райкин выступил в Киеве и Харькове. В Днепре еще в сентябре Дворец культуры отказал в аренде концертного зала организаторам выступления Райкина.

Еще в августе, когда стало известно о планируемом концерте Райкина в Одессе, Стерненко напомнил в Фейсбуке о выступлении россиянина 2014 года, в котором тот радовался, «что Крым стал теперь русский».

В последнее время в Одессе, как и в ряде других городов Украины, активисты срывали выступления исполнителей из России, которые выступали в поддержку российской агрессии против Украины, а также и украинских исполнителей, которые в условиях этой агрессии России ездили выступать в страну-агрессора.

Некоторым артистам и певцам, приехавшим на гастроли в Крым или высказавшихся в поддержку российской аннексии Крыма, запрещено выступать на материковой Украине.

В октябре 2017 года Верховная Рада приняла закон согласно которому, если граждане страны-агрессора планируют выступать в Украине, организатор гастролей должен за 30 дней до их начала обратиться с запросом в СБУ о наличии или отсутствии оснований для недопущения этих людей к участию в упомянутых мероприятиях.