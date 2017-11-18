Троллейбусы в Крыму обещают оборудовать электронными системами оплаты

Парк госпредприятия «Крымтроллейбус» в 2018 году обещают оснастить автоматизированными системами оплаты проезда. Как передает оссийкое информационное агентство «РИА-Крым», об этом журналистам сообщил подконтрольный Кремлю министр транспорта Крыма Игорь Захаров.

«Валидаторы (электронные системы оплаты проезда, – КР) были куплены, они есть. Я знаю, где они лежат, что с ними нужно сделать, как их поставить и за какие деньги», – сказал российский министр.

По словам Захарова, приобретенных валидаторов достаточно, чтобы оснастить все троллейбусы предприятия.

«Мы разбираемся в ситуации, там достаточно сложные вопросы с точки зрения передачи имущества от одной организации к другой. Валидаторы нужно запрограммировать и поставить», – добавил он.

Власти Крыма в октябре обещали, что в аннексированном Севастополе в следующем году автобусы оборудуют специальными турникетами электронной системы оплаты проезда.

Проезд в крымских троллейбусах подорожал 1 июля 2017 года, в подконтрольном Кремлю Госкомцен Крыма подорожание объяснили отменой льготного тарифа на электроэнергию для электротранспорта.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».