Взрыв в лагере беженцев в Сирии унес жизни 20 человек

В результате взрыва в лагере беженцев неподалеку от города Дейр-эз-Зор на востоке Сирии погибли не менее 20 человек и 30 получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сирийские средства массовой информации.

По данным агентства, на территории лагеря взорвался автомобиль, принадлежавший террористической группировке «Исламское государство». Reuters отмечает, что взрыв произошел на территории, которую контролируют войска президента Сирии Башара Асада.

Associated Press уточняет, что взрыв в лагере беженцев произошел в результате авианалета в пригороде Дамаска.

«Погибли как минимум пятеро детей и двое гражданских. Правозащитники Сирийской обсерватории по правам человека в Великобритании отмечают, что авианалет устроили сирийские правительственные войска», – передает агентство.

Источник российского информационного агентства «РИА Новости» сообщил о том, что взрыв произошел в пригороде Аль-Фарадж неподалеку от Дэйр-эз-Зора.

«По первоначальным данным, 20 человек погибли и еще 28 получили ранения в результате детонации начиненной взрывчаткой машины в деревне Аль-Фарадж, которая находится под контролем Сирийских демократических сил», – сказал источник.

Международная коалиция во главе с США ведет борьбу с радикальными исламистами в Сирии с 2014 года. Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции. Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада, которого страны Запада обвиняют в массовых нарушениях прав человека.