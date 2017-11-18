В Ялте утвердили новые графики движения общественного транспорта

Подконтрольные России власти Ялты утвердили новые графики и интервалы движения общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации города.

«На сегодняшний день достигнута договоренность со всеми перевозчиками. Городскими властями согласован и утвержден график движения транспортных средств, а также интервалы движения», – цитирует пресс-служба российского заместителя главы администрации Ялты Станислава Шапортова.

Согласно новому графику, общественный транспорт в летнее время будет ходить до 23.00, а в зимнее – до 22.30.

«Это условие относится как к внутригородским маршрутам, так и тем, которые связывают город и поселки муниципального образования», – уточняется в сообщении.

В администрации обещают, что информация о движении транспорта появится на остановках общественного транспорта и на информационных стендах в ближайшее время.

В подконтрольном Кремлю министерстве транспорта Крыма обещают оснастить парк госпредприятия «Крымтроллейбус» в 2018 году автоматизированными системами оплаты проезда.

Проезд в крымских троллейбусах подорожал 1 июля 2017 года, в подконтрольном Кремлю Госкомцен Крыма подорожание объяснили отменой льготного тарифа на электроэнергию для электротранспорта.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».