Адвокатов «украинских диверсантов» Панова и Захтея задержали в Крыму

В аннексированном Крыму 17 ноября задержали Ольгу Помозову и Оксану Акуленко, назначенных в качестве государственных защитников подозреваемым в «деле украинских диверсантов» украинцам Евгению Панову и Андрею Захтею. Об этом написал корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк в Фейсбуке.

По информации журналиста, Помозову задержали по подозрению в передаче взятки.

«По версии следствия, она передала миллион рублей (около 440 тысяч гривен – КР) от своих подзащитных российским силовикам. Сейчас Помозова находится в Симферопольском СИЗО», – написал Наумлюк.

Вместе с ней задержали адвоката Оксану Акуленко, «государственного» защитника» Андрея Захтея.

«Акуленко находится под подпиской о невыезде, следственные действия в отношении нее продолжаются», – добавил журналист.

Наумлюк пишет, что адвокат видела на теле Андрея Захтея следы от пыток, однако никуда не обращалась по этому поводу и подписывала протоколы допросов с показаниями, выбитыми из Захтея током. О сотрудничестве с ФСБ она говорить не стеснялась.

Евгений Панов также неоднократно рассказывал своему адвокату Ольге Помозовой о пытках российских силовиков во время допросов. Однако, по словам журналиста, она также бездействовала.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 6 октября продлил на два месяца срок содержания под стражей двоим фигурантам «дела украинских диверсантов» Евгению Панову и Андрею Захтею, они останутся в СИЗО до 9 декабря. 24 октября суд отказал в удовлетворении жалобы на продление ареста фигуранту «дела украинских диверсантов» Евгению Панову.

10 августа 2016 года ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа в аннексированном Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО Лефортово, после – вернули в Крым.Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и назвали их «провокацией» российских спецслужб.

Российские спецслужбы заявляют, что Евгений Панов и Андрей Захтей были членами «группы диверсантов», которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.