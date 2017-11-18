Украинский консул встретился в Беларуси с задержанным журналистом «Украинского радио» Павлом Шаройко

Украинский консул встретился в Минске с задержанным в Беларуси журналистом «Украинского радио» Павлом Шаройко. Об этом сообщил телеканалу «112 Украина» посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

«Сразу, как нам сообщили об этом, мы направили соответствующую ноту относительно доступа к задержанному. Допуск был предоставлен, наш консул встречался с Шаройко, чтобы выяснить, в каких условиях он находится. Затем состоялась встреча нашего консула с женой Шаройко и адвокатом», – сказал посол.

По словам Кизима, журналист находится в следственном изоляторе КГБ Беларуси в Минске.

«После задержания были названы причины – обвинения в шпионаже в соответствии с УК Беларуси», – добавил Кизим.

Белорусская сторона на данный момент не предоставила официального комментария по факту задержания Павла Шаройко.

Национальный союз журналистов Украины 17 ноября потребовал немедленного освобождения задержанного в Беларуси журналиста «Украинского радио» Павла Шаройко.

Руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания сообщил о задержании Шаройко утром 17 ноября. Он отметил, что Шаройко работает собственным корреспондентом «Украинского радио» в Беларуси. Аласания, ссылаясь на неофициальную информацию, заявил, что журналисту предъявлено обвинение в «шпионаже».

Генеральный продюсер «Украинского радио» Дмитрий Хоркин, со своей стороны, рассказал, что Шаройко около двух недель не выходил на связь. А руководитель редакции зарубежной корсети «Украинского радио» Светлана Мялик сообщила со ссылкой на жену журналиста, что увидеться с Шаройко с момента ареста 25 октября не позволяют.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о задержании Шаройко. Директор департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич отметил, что украинское внешнеполитическое ведомство принимает меры для защиты прав Шаройко.