Власти Крыма думают над созданием туристического кластера в Коктебеле за 5 млрд рублей

Подконтрольные Кремлю власти Крыма планируют сделать Коктебель культурной столицей аннексированного Крыма к 2021 году и создать туристический кластер в поселке за 5 миллиардов рублей (около 2,2 миллиарда гривен – КР). Как передает ТАСС, об этом сообщил российский министр экономического развития Крыма Андрей Мельников.

«Мы сделали концепцию. Сейчас, говоря языком экономистов, мы ее будем продавать. Многое будет зависеть от федеральной целевой программы и от готовности инвесторов. Наши оценки по затратам – около 5 млрд рублей», – сообщил министр.

Сотрудники российской администрации Коктебеля выявили на территории поселка пять аварийных пляжей.

Российское агентство «Крыминформ» 22 сентября сообщило о закрытии единственного объекта по очистке сточных вод в Коктебеле по предписанию Росприроднадзора.

Фирма, которая собирала и обрабатывала отходы, сообщила о давлении со стороны ведомства: чиновники обвинили ООО «Чистота» в том, что у него якобы нет лицензии на работу.

Решить проблему с очисткой сточных вод в Коктебеле российские власти Крыма обещают уже несколько лет. Проектирование очистных сооружений заложено в проект федеральной целевой программы до 2020 года, в курортном поселке их должны построить до 2018-го за 1,5 миллиарда рублей. Пока их нет, жители города незаконно врезают свои стоки в ливневую канализацию, и нечистоты постоянно попадают в море.