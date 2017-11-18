Авария на трассе Саки-Орловка: пострадали три человека

В Крыму при столкновении двух автомобилей на автодороге «Саки-Орловка» пострадали три человека, в том числе малолетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе российского ГИБДД МВД по Крыму.

«29-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗом-2106, который двигался по своей полосе навстречу. В результате ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок 2017 года рождения», – рассказали в ведомстве.

В сообщении ГИБДД уточняется, что у малолетнего пассажира первого автомобиля диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей свода черепа.

Водитель второго авто получил травму головы, сотрясение, перелом лобной кости и ребер. Еще один пассажир получил ушиб грудной клетки и перелом нижней челюсти со смещением.

Ранее сообщалось, что в тройном ДТП на трассе Симферополь-Севастополь в районе Бахчисарая пострадали шесть человек.

За прошлый год в Крыму зафиксировано 2 067 ДТП, в которых погибли 378 человек, еще 2 758 были травмированы. В Севастополе за это же время было зафиксировано 667 ДТП, в которых 76 человек погибли и 841 травмировались. Чаще всего в авариях погибали водители (162 человека) и пешеходы (159 человек). Также жертвами ДТП стали 119 пассажиров и 13 велосипедистов.​

