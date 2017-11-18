Обменные пункты в Киеве не принимают российские рубли с видами Крыма (+видео)

Пункты обмена валют в Киеве отказываются принимать российские деньги номиналом 100 и 200 рублей с видами аннексированного Крыма. Об этом говорится в сюжете телепроекта Крым.Реалии «Российские рубли нон-грата».

В целях эксперимента корреспондент Крым.Реалии прошелся по нескольким обменным пунктам в центре Киева.

В ответ на просьбу журналиста обменять новые рубли, работники говорили, что оборот купюр запрещен в Украине решением Национального банка.

«Символы оккупации видите? Запрещены в Украине. Ни в каком банке у вас их не примут», – сказала она из работниц обменного пункта.

Российский Центральный банк ввел в обращение регулярные банкноты, на которых аннексированный Крым изображен в качестве главного мотива. На лицевой стороне новой зеленой 200-рублевой купюры изображен памятник затопленным кораблям в Севастополе. В этом городе в Крыму размещен российский Черноморский флот.

Справа изображен герб России. На обратной стороне новой банкноты изображены руины античного города Херсонес. Справа в верхнем краю купюры видны очертания полуострова.

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что новые 200-рублевые банкноты войдут в обращение сначала в Крыму. По всей России эти банкноты появятся к концу года.

Управляющий партнер российской инвестиционной компании Management Development Group Inc. Дмитрий Потапенко считает, что выход новых банкнот с видами Севастополя призван скрыть от россиян увеличение денежной массы.

Национальный банк Украины запретил финансовым учреждениям вести операции с купюрами, где изображены объекты с украинскими территориями, которые оккупировала Россия.