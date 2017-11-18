Керченская переправа остановила работу второй раз за день

Керченская паромная переправа 18 ноября снова

закрылась из-за густого тумана, сообщает ООО «Морская дирекция».

«Работа Керченской паромной переправы приостановлена по причине недостаточной видимости (менее 100 м)», – сказано в сообщении оператора.

Утром Керченская переправа не работала в течение почти трех часов в связи с плохой видимостью из-за густого тумана. Позже переправа возобновила работу.

Паромная переправа через Керченский пролив – основная транспортная артерия, соединяющая аннексированный Крым с Краснодарским краем соседней России.

Согласно украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению порядка пересечения государственной границы.