Керченская паромная переправа возобновила работу

Керченская паромная переправа второй раз за день возобновила работу после временной приостановки. Об этом сообщает компания-оператор ООО Морская дирекция.

«Работа Керченской паромной переправы возобновлена и осуществляется пофактическим погодным условиям», – говорится в сообщении.

Утром переправа не работала в течение трех часов из-за густого тумана. Позже переправа возобновила работу, а к обеду движение паромов снова было приостановлено.

Паромная переправа через Керченский пролив – основная транспортная артерия, соединяющая аннексированный Крым с Краснодарским краем соседней России.

Согласно украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению порядка пересечения государственной границы.