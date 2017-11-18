В Одессе произошли столкновения активистов и полиции, есть пострадавшие

В Городском саду Одессы 18 ноября произошли столкновения полиции с активистами, которые пришли на акцию против застройки части территории сада. Как сообщает корреспондент Радіо Свобода, в результате столкновений пострадал начальник Одесского управления Нацполиции Дмитрий Головин. По предварительным данным, у него травма головы.

В областном управлении Нацполиции Одесской сообщили, что в результате столкновений в Городском саду шесть правоохранителей получили ранения.

«Во время акции по недопущению строительства на территории Городского сада группа лиц в балаклавах спровоцировала конфликт с полицейскими. Телесные повреждения получили шесть правоохранителей ... Среди гражданских пострадавших нет», – говорится в сообщении одесской полиции на странице в Facebook.

Как сообщает корреспондент Радіо Свобода, первые столкновения произошли после того, как активисты залезли на дерево, чтобы снять установленную там накануне камеру видеонаблюдения. Еще одна потасовка с правоохранителями возникла после того, как активисты снесли ворота в Летний театр.

Активисты и рядовые одесситы требовали возвращения общественности Летнего театра, который является неотъемлемой частью Городского сада. Ранее он был популярной площадкой для проведения культурных мероприятий, а в последние годы находится в запущенном состоянии.

Разрешение на строительство в саду получило частное предприятие. В 2016 году депутаты Одесского городского совета проголосовали за отвод в его пользу участка в почти 0,4 гектара на территории Летнего сада «для эксплуатации и обслуживания торгово-развлекательного центра». Это вызвало возмущение активистов, которые считают, что во время подготовки территории к застройке будет уничтожено более сотни здоровых деревьев. Однако вырубку зеленых насаждений и возможность «многоэтажного строительства» на территории бывшего Летнего театра компания-застройщик опровергает.

14 ноября представители общественности, требуя сохранить деревья в Городском саду, пикетировали коммунальное предприятие «Центр экологических проблем и инициатив». Позже направились в Городской сад, где хотели открыть ворота и попасть на территорию Летнего театра. Вход заблокировала полиция и нацгвардейцы, объясняя, что это – «частная территория». Территорию Летнего сада тогда охраняли неизвестные люди в балаклавах.