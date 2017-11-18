Российская активистка попросила политическое убежище в Украине – Госпогранслужба

В Киеве на пункте контроля на железнодорожной станции «Киев-Пассажирский» гражданка России попросила убежище в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«В ходе общения россиянка сообщила, что является оппозиционной активисткой и преследуется в России за свои политические взгляды», – сообщили в Госпогранслужбе.

Гражданку России пропустили через государственную границу и передали сотрудникам Государственной миграционной службы.

Фамилию россиянки пограничники не уточняют.

Подтверждения этой информации из других источников нет.

По данным Государственной миграционной службы, за последний год около 100 граждан России попросили об убежище в Украине.

С 2011 года в Украине предусмотрено две формы защиты: статус беженца и дополнительная защита. Однако, как говорится в отчете представительства УВКБ ООН в Украине, число лиц, которые получат дополнительную защиту, невелика.

Гражданство Украины могут получить лица, прожившие в стране более 3 лет со статусом беженца, дополнительная защита пока права на украинское гражданство не предоставляет.