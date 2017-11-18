В Симферополе решили снести уличные платежные терминалы

В Симферополе решили демонтировать уличные платежные терминалы, которые, по мнению местных чиновников, нарушают эстетический облик города. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации Симферополя.

«Мы продолжаем работу по приведению облика столицы Крыма в надлежащий вид и созданию комфортной для симферопольцев городской среды. Многие согласятся, что хаотично установленные платежные терминалы нарушают эстетический облик нашего города. Глубокое изучение данного вопроса показало, что размещение подобных устройств на улицах не урегулировано законодательно, таким образом, выход только один – демонтаж», – сказала подконтрольная Кремлю первый заместитель главы администрации города Ирина Бойко.

По информации пресс-службы, предпринимателям-владельцам терминалов рекомендовали в добровольном порядке демонтировать терминалы.. В случае отказа аппараты снесут принудительно.

В июне 2017 года сообщалось, что в Симферополе начнет работать комиссия по демонтажу нестационарных торговых объектов.