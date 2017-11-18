Умер гитарист и один из основателей группы AC/DC Малькольм Янг

В возрасте 64 лет скончался гитарист и один из основателей австралийской группы AC/DC Малкольм Янг.

«Сегодня с глубокой скорбью в сердце AC/DC должны сообщить об уходе Малкольма Янга», – говорится в сообщении на официальной странице группы в Facebook.

Что стало причиной смерти музыканта не уточняется. Еще в 2014 году он прекратил выступления с группой, как сообщалось, из-за деменции.

Малкольм и его брат Ангус основали AC/DC в ноябре 1973 года, когда Малкольму было 20 лет, а Ангусу – 18.

AC/DC – известная рок-группа из Австралии, общее количество проданных альбомов превышает 250 млн копий; самый успешный альбом – Back in Black.

В 2009 году журнал Classic Rock включил Малкольма Янга (так же как и его брата Ангуса) в список величайших гитаристов всех времен.