В Алуште начали проверку санатория после сообщений о массовом отравлении сотрудников

Российское управление Следкома по Крыму начало проверку санатория «Славутич» в Алуште после сообщений об отравлении двух десятков работников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Причиной групповой заболеваемости среди сотрудников явилось употребление в пищу торта «Наполеон» собственного производства, изготовленного с нарушениями технологии приготовления и несоблюдением условий хранения», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.

В начале октября сообщалось о массовом отравлении людей на фестивале Winfest в Балаклаве. Тогда, по данным Роспотребнадзора, инспекторы выявили ряд санитарных нарушений приготовления еды.