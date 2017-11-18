Зимбабве: Мугабе обсудит возможную отставку с провластной партией и командующим армии

Партия «Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт» (Зансе-ПФ), которую возглавляет президент страны Роберт Мугабе, готовится встретиться со своим лидером 19 ноября, чтобы обсудить его увольнении, поскольку десятки тысяч людей собрались на демонстрации в поддержку военного переворота.

Государственный телеканал объявил 18 ноября, что Мугабе также встретится с командующим армией по его возможной отставки.

Десятки тысяч человек в субботу, 18 ноября, митинговали в столице Зимбабве Хараре в поддержку отставки президента Роберта Мугабе. Некоторые из митингующих шли с государственным флагом Зимбабве, другие держали плакаты «Мугабе должен уйти из Зимбабве».

15 ноября военные Зимбабве захватили власть в результате переворота, взяв 93-летнего Мугабе под домашний арест и задержав некоторых его союзников. По предварительным данным, Мугабе, который был у власти в Зимбабве почти четыре десятилетия, отказывается покидать пост президента.

17 ноября военные заявили об аресте нескольких человек из окружения Мугабе. При этом армейские лидеры утверждают, что их действия не являются переворотом, и не говорят о том, что Мугабе отстранен от власти.

Многие граждане Зимбабве приветствовали этот шаг военных после многих лет экономических трудностей и нарушений прав человека. Страны Запада неоднократно обвиняли Мугабе в нарушениях прав человека и репрессиях против политических оппонентов.

