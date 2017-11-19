В Крым не пропустили более 150 кг продуктов – Россельхознадзор

За минувшую неделю подконтрольные Кремлю инспекторы Россельхознадзора Крыма не пропустили на аннексированный полуостров более 150 кг продуктов, а также одну декоративную крысу и хорька. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В сумках и чемоданах граждан было обнаружено: 42,6 кг мяса птицы, 11,2 кг свинины, 28 кг сала, 7 кг говядины, 26,9 кг готовых мясных и колбасных изделий в ассортименте, 6 кг рыбной продукции и морепродуктов, 34,4 кг продукции пчеловодства и меда, 8,4 кг крольчатины, 4,8 кг баранины, 150 яиц. Кроме того, в Крым пытались ввезти одну декоративную крысу и одну фретку – животные провозились без ветеринарных сопроводительных документов», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что продукцию и животных возвратили на территорию материковой Украины.

По информации Россельхознадзора, с начала текущего года специалисты управления выявили и вернули на территорию материковой Украины 3878 партий «запрещенных к ввозу товаров»: 7818 кг продуктов животного происхождения, 16615 яиц, 342 непродуктивных животных, 29 голов декоративной птицы (животных), 190 аквариумных рыбок, 30 пиявок, одно чучело фазана, 1500 дождевых червей, 28 улиток, семь голов молодняка сельскохозяйственной птицы, одну черепаху, 12 пчелосемей, 20 голов и 3 кг живых раков.

В соседней России и аннексированном Крыму введены ограничительные меры на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в отношении стран, которые внедрили ранее санкции против Москвы из-за ее аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины.