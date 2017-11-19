Чубаров: после возвращения Крыма памятники оккупантов снесут в течение недели

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что после восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ, все сооруженные в Крыму после аннексии памятники будут снесены в течение одной недели.

Об этом 18 ноября он сообщил в Фейсбуке, комментируя очередной визит президента соседней России Владимира Путина в Крым, где вчера открывали памятник российскому царю Александру ІІІ.

«Совершенно очевидно, что открытие (18.11.2017) очередного российского памятника во временно оккупированном Россией Крыму было специально подогнано под Путина, лихорадочно ищущего накануне президентских выборов новые стимуляторы для дальнейшего оболванивания русского народа», – считает Чубаров.

По его словам, во время выступления на церемонии открытия памятника Александру III, каждое слово Путина в адрес царя было подобрано с таким умыслом, чтобы нынешние жители России отождествляли самодержавца с самим Путиным.

​Публичных комментариев российской стороны по этому поводу пока нет.

Президент России Владимир Путин 18 ноября принял участие в открытии памятника российскому царю Александру III на территории Ливадийского дворца в Ялте.

Во время выступления на церемонии открытия монумента, Путин заявил, что «Александр III любил Россию и верил в нее». По его словам, открывая ему памятник, россияне отдают должное делам, свершениям и заслугам императора.

Сообщается, что памятник установлен на месте, где находился Малый Ливадийский дворец, построенный во второй половине XIX века и разрушенный в годы Второй мировой войны. В рабочем кабинете Малого Ливадийского дворца Александр III скончался в 1894 году.

В марте этого года российские власти Крыма снесли действующие теннисные корты и танцплощадку для установки памятника императору.

Ливадийский дворец был летней резиденцией последнего царя Российской империи Николая II и его семьи. В 1945 году здесь состоялась встреча антигитлеровской коалиции – Ялтинская конференция, на которой присутствовали Сталин, Рузвельт, Черчилль.

С 1974 года музейный комплекс был открыт для посетителей. Ливадийский дворец получил статус одного из семи чудес Украины.