В Одессе в столкновениях в Городском саду пострадали 20 правоохранителей – полиция

В Одессе в результате столкновений в Городском саду травмированы более 20 полицейских, ранее сообщалось о шестерых пострадавших полицейских.

Об этом 18 ноября сообщила пресс-служба одесской полиции в Фейсбуке.

«За медицинской помощью правоохранители обратились с диагнозами: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематомы, ушибы, химические ожоги кожи и верхних дыхательных путей, а также конъюнктивит химического происхождения», – говорится в сообщении.

В полиции утверждают, что среди гражданских лиц пострадавших нет, обращений о неправомерных действиях полицейских не было.

Из-за столкновений правоохранители открыли уголовное производство по статье «хулиганство» и статье «угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа».

17 ноября в Городском саду Одессы произошли столкновения полиции с активистами, которые пришли на акцию против застройки части территории сада. Активисты снесли ворота, которые ведут к Летнему театру, были также сообщения об использовании дымовых шашек.

Активисты требуют возвращения в коммунальную собственность Летнего театра, который является неотъемлемой частью Городского сада, и когда-то был популярной площадкой для проведения культурных мероприятий, а в последние годы находится в запущенном состоянии.

Разрешение на строительство в саду ранее получило частное предприятие. В 2016 году депутаты Одесского горсовета проголосовали за отвод в его пользу участка в почти 0,4 гектара на территории Летнего сада «для эксплуатации и обслуживания торгово-развлекательного центра». Это вызвало возмущение активистов, которые считают, что во время подготовки территории к застройке будет уничтожено более сотни здоровых деревьев. Однако вырубку зеленых насаждений и возможность «многоэтажного строительства» на территории бывшего Летнего театра компания-застройщик опровергает.