Исторический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (КНУ) и Ассоциация мусульман Украины (АМУ) подписали меморандум о совместном изучении и популяризации исламской культуры.

Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Меморандум подписали глава АМУ Сулейман Хайруллаев и декан исторического факультета КНУ Иван Патрыляк.

Меморандум предусматривает сотрудничество в научно-исследовательской деятельности, популяризации знаний об исламской культуре, а также содействие в обучении студентов факультета по специальности «востоковедение».

В частности, планируется проведение научных конференций, семинаров и дискуссий, создание учебных программ и материалов, издание учебников. Также планируется всестороннее изучение истории государств Среднего и Ближнего Востока, а также места и роли исламского вероучения.

Среди запланированных мероприятий – конкурс на лучшие студенческие научные работы, а также олимпиады среди старшеклассников. Также планируется содействовать стажировке украинских студентов в арабских странах, приглашать лекторов из арабских стран, организовать курсы по изучению арабского языка. Подписавшие меморандум организации намерены «преодолевать предубеждения и негативные стереотипы в отношении ислама».



Меморандум предусматривает создание на базе исторического факультета КНУ Центра исследований мусульманских народов.



Ассоциация мусульман была создана выходцами из Крыма и мусульманами других регионов Украины в 2014 году.

В 2016 году глава АМУ Хайруллаев прочитал цикл лекций об исламе для студентов и преподавателей исторического факультета КНУ.



Сулейман Хайруллаев получил религиозное образование в университете Эр-Рияда, он также является главой совета улемов (ученых) Духовного управления мусульман Автономной республики Крым.

В октябре стало известно, что на материковой части Украины официально зарегистрировали Духовное управление мусульман Автономной Республики Крым (ДУМ АРК).