На Донбассе за сутки ранили четырех украинских военных – штаб АТО

В зоне боевых действий на Донбассе 18 ноября получили ранения четверо украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Фейсбуке.

«Им (украинским военным – КР) оказали неотложную медицинскую помощь и доставили в военные лечебные учреждения», – говорится в сообщении.

По данным штаба, поддерживаемые Россией боевики продолжают постепенно увеличивать количество нарушений условий перемирия, за сутки они осуществили 30 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины вдоль всей линии соприкосновения.

В группировке «ЛНР» заявляют о 12 обстрелах со стороны ВСУ в течение суток 18 ноября. В группировке «ДНР» насчитали 30 таких нарушений. Также донецкие боевики утверждают, что в результате обстрелов со стороны украинских военных на юге контролируемой сепаратистами территории обесточены пять сел.

Очередной режим прекращения огня, о котором заявила 23 августа Трехсторонняя контактная группа, должен был начать действовать с 25 августа, накануне начала учебного года, и стать постоянным. О первых его нарушениях стороны сообщили уже через несколько минут после наступления «перемирия».

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы». По последним данным ООН, в результате конфликта погибли более 10 тысяч человек.