Усик озвучивает героев мультфильма в паре с Вирастюком

Чемпион мира по версии WBO, крымчанин Александр Усик озвучивает героев мультфильма вместе с обладателем титула «Самый сильный человек мира» 2004 года Василием Вирастюком.

Об этом боксер написал на своей странице Инстаграме.

«Будем озвучивать мультяшных героев. Каких, пока секрет», – сообщил Усик, опубликовав фотографию, на которой он озвучивает героев неназванного мультфильма.

Вирастюк на странице в Фейсбуке написал, что речь идет о кастинге в «интересный анимационный проект».

Накануне Усик сообщил, что его полуфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии против латвийца Майриса Бриедиса состоится в январе следующего года.

Усик 9 сентября победил немца Марко Хука в четвертьфинальном поединке профессионального турнира Всемирной боксерской суперсерии.

Победитель турнира получает все пояса, которыми обладают участники суперсерии, призовые в размере 10 миллионов долларов и трофей Мохаммеда Али.