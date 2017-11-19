Власти Крыма отчитались о снижении тарифа на тепло для керчан

Власти Крыма утверждают, что для жителей Керчи тариф на тепло с 14 ноября 2017 снижен на 533,83 рублей (примерно 211 гривен – КР) за одну гигакаллорию.

Об этом сообщает пресс-служба российского Минтоплива Крыма.

«Таким образом, тариф «КрымТЭЦ» теперь в одном диапазоне с «Теплокоммунэнерго», – прокомментировал министр топлива и энергетики полуострова Вадим Белик.

В сообщении указано, что решение было принято «во исполнение поручения» российского главы Крыма Сергея Аксенова.

В феврале 2017 года после массовых жалоб керчан власти города признали, что тарифы на отопление в Керчи являются самыми высокими в Крыму.