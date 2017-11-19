Российское военно-историческое общество наградило фильм «Крым»

Российское военно-историческое общество (РВИО) в субботу, 18 ноября, впервые вручало «общественную награду «Солдат Истории», одним из лауреатов которой стал российский фильм «Крым».

Об этом сообщает информагентство ТАСС.

Фильм «Крым» режиссера Алексея Пиманова стал «Лучшим военно-историческим фильмом».

В сообщении указано, что награду «Солдат Истории» впервые вручали «за вклад в изучение, сохранение и популяризацию истории России».

Церемония вручения наград состоялась в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Премьера фильма «Крым» прошла в России 28 сентября. Создатели фильма считают, что картина рассказывает «историю о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе» на фоне российской аннексии полуострова в 2014 году.

Для российского кинематографа это не первый опыт создания полнометражного художественного кино по мотивам важных с пропагандистской точки зрения исторических событий.