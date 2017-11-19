Зимбабве: правящая партия устранила Мугабе с поста лидера

Правящая партия Зимбабве 19 ноября отстранила от должности своего лидера президента страны Роберта Мугабе.

Эту информацию со ссылкой на членов руководства партии распространяют ведущие мировые информагентства.

Должность лидера правящей партии занял бывший вице-президент страны Эммерсон Мнангагва, которого Мугабе уволил две недели назад. Ранее издание The New York Times писало, что Мнангагва, скорее всего, станет новым лидером страны.

Государственный телеканал ZTV со ссылкой на председателя посреднической миссии, католического священника Фиделиса Муконори 19 ноября анонсировал встреча Мугабе с представителями военного командования страны.

В субботу в столице Зимбабве Хараре десятки тысяч людей вышли на улицы в поддержку военных и с требованием отставки Мугабе.

15 ноября военные Зимбабве захватили власть в результате переворота, взяв 93-летнего Мугабе под домашний арест и задержав некоторых его союзников. По предварительным данным, Мугабе, который был у власти в Зимбабве почти четыре десятилетия, отказывается покидать пост президента.

17 ноября военные заявили об аресте нескольких человек из окружения Мугабе. При этом армейские лидеры утверждают, что их действия не являются переворотом, и не говорят о том, что Мугабе отстранен от власти.

Многие граждане Зимбабве приветствовали этот шаг военных после многих лет экономических трудностей и нарушений прав человека. Страны Запада неоднократно обвиняли Мугабе в нарушениях прав человека и репрессиях против политических оппонентов.