Командующий ядерными силами США обещает не согласиться с «незаконным» приказом

Командующий Стратегического командования США генерал Джон Гайтен заявил, что будет сопротивляться любому «незаконному» приказу президента США о ядерном ударе и попытается рекомендовать альтернативное решение.

«Если команда незаконна, угадайте, что произойдет? Я скажу: «Господин президент, это незаконно». И угадайте, что он сделает? Он скажет: «Что будет законным?» И мы придумаем варианты, сочетание возможностей реагировать на любую ситуацию, и так оно и работает. Это не так сложно», – отметил генерал Гайтен.

Вопрос о потенциальном применения ядерного оружия является актуальным в условиях противостояния США с Северной Кореей из-за ее ядерных и ракетных программ. 14 ноября сенаторы США начали обсуждать пределы односторонней власти президента в вопросе начала ядерной атаки.

Сенаторы и эксперты-свидетели согласились с тем, что в случае ядерного нападения президент имеет конституционные полномочия для защиты страны. Но некоторые сенаторы выразили обеспокоенность по поводу того, что импульсивный президент имеет право в одностороннем порядке начать ядерную атаку и может нанести первый удар.