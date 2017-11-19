Активиста объединения «Крымская солидарность» задержали в Симферополе

Крымскотатарского активиста объединения «Крымская солидарность» Руслана Белялова задержали российские силовики в Симферополе. Причина задержания – подозрение в угоне автомобиля, такие данные опубликовал сам Белялов в Facebook.

«Официальная причина задержания Белялова Руслана (Алимдара) – машина в угоне. Но это человек с активной жизненной позицией, активист «Крымской солидарности», гражданский журналист и это я расцениваю как истинную причину давления», – написал другой член организации Сервер Мустафаев.

«Мое авто каким-то чудом стало двойником», – рассказал в социальной сети Белялов.

К задержанному направляется адвокат.

Российские силовики в Крыму пока происшествие не комментируют.

Во время обыска в доме Руслана Белялова 8 ноября в Старом Крыму пропало три тысячи долларов США и 60 тысяч российских рублей (около 24 тысяч гривен).

По данным «Крымской солидарности», в этот день обыски также прошли у Сейтумера Сейтумерова (Бахчисарай), Алимдара Белялова (Старый Крым) и Эльдара Кантимирова (Заречное).

После аннексии Россией Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные задержания, обыски и допросы независимых журналистов, крымскотатарских активистов, оппозиционных и проукраинских общественных деятелей и представителей религиозных меньшинств. Правозащитники называют эти действия российских силовиков политически мотивированными.